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В России предложили ввести единые стандарты воспитания в детских садах

Кравцов предложил ввести единую образовательную программу в детских садах

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования предложил ввести единую образовательную программу и подходы к воспитанию в детских садах. Об этом сообщает ТАСС.

«Методики работы в детском саду. Все-таки нам нужна единая программа, единые подходы или каждый детский сад сам определяет среду, методики, которые выбирает? Мы в школе на этот вопрос ответили — мы утвердили единые федеральные программы подготовки по всем предметам», — сказал глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что дошкольное образование является важным этапом воспитания ребенка. В связи с этим министр призвал решить вопрос о повышении его значимости.

В конце ноября депутат Госдумы Эльвира Аиткулова предложила начать преподавать в детских садах курс «Основы российской государственности», который сейчас входит в программу вузов. По мнению парламентария, это необходимо для того, чтобы у будущих студентов не возникало «внутреннего противоречия, в том числе идеологического».

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева рассказала «Газете.Ru», что вводить курс «Основы российской государственности» в детских садах не нужно, поскольку гражданская идентичность человека начинает формироваться лишь в подростковом возрасте.

Ранее в России предложили создать детские сады при предприятиях.

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