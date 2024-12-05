Лавров провел закрытую встречу с Сийярто

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел закрытую встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях заседания совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это уже вторая встреча Лаврова и Сийярто за последнюю неделю. В прошлый раз министры проводили переговоры 2 декабря в Москве.

В ночь на 5 декабря глава российского дипведомства прибыл на Мальту, где принял участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации.

СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря. В рамках своего визита Лавров планирует провести несколько двусторонних встреч с коллегами.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.