Захаровой аннулировали визу на ОБСЕ

Официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой обнулили визу для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что разрешение на въезд было аннулировано с формулировкой «в силу не зависящих от Мальты обстоятельств».

«Нынешний институциональный кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих эту площадку в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами работы Организации, которые должны соблюдаться всеми государствами-участниками независимо от их членства в других международных структурах», — говорится в сообщении.

Заседание СМИД ОБСЕ ожидается 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте. Страна является членом Европейского союза, и в 2022 году государства ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

В мероприятии примет участие глава МИД России Сергей Лавров. В ходе встречи будет рассмотрено нынешнее положение дел в организации.

Ранее журналисты пула Лаврова получили аккредитацию и визы на СМИД ОБСЕ.