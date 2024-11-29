Украинский депутат Александр Дубинский, арестованный по подозрению в госизмене, высмеял президента Украины Владимира Зеленского на фоне понижения мобилизационного возраста в стране и новых заявлений Киева о границах Украины. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата Рады.

По его словам, когда украинские власти стремились к возвращению страны к границам 1991 года, граждан призывали в ВСУ с возраста 25 лет. Когда целью Киева оказалось возвращение к границам 2022 года, начали обсуждать снижение возраста мобилизации до 18 лет.

«Границы 24-го будут защищать 16-ти летние?», — задал Дубинский вопрос Зеленскому.

До этого глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.

Сообщалось, что администрация президента США предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

Ранее экс-премьер Украины предупредил об исчезновении украинской нации.