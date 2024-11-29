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На Украине раскрыли, когда начнут призывать в ВСУ 18-летних

Депутат Рады Дубинский: в ВСУ призовут 18-летних, когда исчезнет дефицит оружия

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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что власти Украины начнут мобилизовывать 18-летних граждан, как только исчезнет дефицит снарядов и вооружений в ВСУ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале парламентария.

«Советник президента-уклониста (Владимира Зеленского — «Газета.Ru»), его спичрайтер-уклонист (Дмитрий — «Газета.Ru») Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит, их, т.е. 18-летних, тут же призовут», — говорится в публикации.

Также из сообщения следует, что Дубинский считает возможным призыв женщин и детей.

До этого администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

Как заявила украинская журналистка Диана Панченко, инициатива о снижении возраста мобилизации до 18 лет является желанием продолжения войны. По ее мнению, Вашингтон и Киев больше «не скрывают своих истинных целей».

Ранее в Раде подняли Зеленского на смех, задав ему один вопрос.

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