Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Союзном государстве заявили, что Запад не может смириться с политикой Минска и Москвы

Мезенцев: Запад не может смириться с позицией Москвы и Минска о мироустройстве

close
РИА Новости

Западные страны не могут смириться с тем, что Минск и Москва проводят согласованную политику и не соглашаются с моделью однополярного мира. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев в ходе совещания по вопросам подготовки к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС), передает БетТА.

«Запад не может примириться с тем, что официальные Минск и Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира, когда нужно присягать <...> перед каким-то заокеанским обкомом или одной из столиц в Западной Европе», — заявил он.

По словам Мезенцева, подобное восприятие Запада недопустимо, поскольку противоречит интересам населения РФ и Белоруссии.

До этого госсекретарь СГ заявил, что повестка предстоящего заседания ВГС Союзного государства, которое пройдет 6 декабря, включает в себя 10 вопросов. По его словам, обсуждение будет многоплановым и уже согласовано всеми сторонами.

В начале сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко одинаково оценивают текущую ситуацию в мире и стоящие перед двумя странами угрозы.

Ранее в Москве состоялись переговоры Путина и Мезенцева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами