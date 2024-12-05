В Союзном государстве заявили, что Запад не может смириться с политикой Минска и Москвы

Западные страны не могут смириться с тем, что Минск и Москва проводят согласованную политику и не соглашаются с моделью однополярного мира. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев в ходе совещания по вопросам подготовки к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС), передает БетТА.

«Запад не может примириться с тем, что официальные Минск и Москва проводят согласованную политику по десяткам направлений и не соглашаются с моделью однополярного мира, когда нужно присягать <...> перед каким-то заокеанским обкомом или одной из столиц в Западной Европе», — заявил он.

По словам Мезенцева, подобное восприятие Запада недопустимо, поскольку противоречит интересам населения РФ и Белоруссии.

До этого госсекретарь СГ заявил, что повестка предстоящего заседания ВГС Союзного государства, которое пройдет 6 декабря, включает в себя 10 вопросов. По его словам, обсуждение будет многоплановым и уже согласовано всеми сторонами.

В начале сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко одинаково оценивают текущую ситуацию в мире и стоящие перед двумя странами угрозы.

Ранее в Москве состоялись переговоры Путина и Мезенцева.