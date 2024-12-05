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В Союзном государстве рассказали о подготовке к заседанию ВГС

Мезенцев: в повестку заседания ВГС Союзного государства включили 10 вопросов

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РИА Новости

Повестка предстоящего заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства РФ и Белоруссии включает в себя 10 вопросов. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, пишет «БелТА».

Дмитрий Мезенцев 5 декабря встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Одной из основных тем обсуждения стала подготовка к проведению заседания ВГС Союзного государства.

«Все вопросы очень тщательно проработаны, повестка действительно многоплановая, согласована сторонами», — подчеркнул государственный секретарь.

Очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства, запланированное на 6 декабря, состоится в Минске. Ожидается, что на текущей неделе президент РФ посетит столицу Белоруссии и примет участие в мероприятии. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе встречи российский лидер и Лукашенко планируют принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии и введения единых правил по защите прав потребителей.

Ранее в Москве состоялись переговоры Путина и Мезенцева.

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