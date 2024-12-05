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Лукашенко обсудил с Путиным ряд вопросов перед встречей в Минске

Лукашенко обсудил с Путиным ряд вопросов перед заседанием Высшего госсовета СГ

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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 декабря обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным несколько вопросов перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства (СГ), которое состоится 6 декабря в Минске. Об этом белорусский лидер сказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, передает агентство БелТА.

«У нас там много было вопросов и других, но я еще раз его пригласил в Минск и сказал, что мы с вами подготовим как следует заседание Высшего государственного совета. Поэтому надо еще раз пройтись по повестке дня и уточнить некоторые вопросы», — сказал Лукашенко Мезенцеву.

Глава Белоруссии добавил, что хотел бы понимать, существуют ли какие-то проблемы по повестке дня.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства приурочено к 25-летию договора о создании СГ. О поездке Путина в связи с этим событием в Минск сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Ранее в Минске заявили, что Путин и Лукашенко одинаково оценивают ситуацию в мире.

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