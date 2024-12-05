Путин примет участие в «Елке желаний»

Президент России Владимир Путин примет участие в новогодней акции «Движения первых» «Елка желаний». Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Движение первых» было создано 20 июля 2022 года. Создатели движения называют его российским движением молодежи, которое объединяет «стремление к саморазвитию и любовь к родине». «Елка желаний» — ежегодная новогодняя акция, в рамках которой взрослые получают возможность выполнить желание ребенка в трудной ситуации, присоединившегося к участию. Акция проводится с 2018 года. За это время помочь детям в рамках мероприятия захотели свыше 88 тыс. человек. О помощи в исполнении желании попросили свыше 213 тыс. детей.

До этого Путин пригласил на инаугурацию участника акции «Елка желаний» из Симферополя, исполнив таким образом его желание.

Ранее Лавров поучаствовал в акции «Елка желаний» и исполнил мечты троих детей.