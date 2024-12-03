Меркель объяснила, почему не дала Обаме выступить у Бранденбургских ворот

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не дала экс-президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме выступить у Бранденбургских ворот в Берлине в 2008 году, когда политик вел предвыборную кампанию. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Накануне Меркель и Обама посетили презентацию книги экс-канцлера в Вашингтоне, и бывший президент вспомнил, что его первая встреча с Меркель была «не очень красивой»: он хотел выступить у берлинского монумента, подобно своему предшественнику Рональду Рейгану, однако наткнулся на отказ.

По словам Обамы, это произошло, потому что Меркель не видела в политике только хорошего оратора, однако та опровергла его слова.

«Если немцы разрешили бы американцам такое выступление, то вскоре приехали бы и российские кандидаты в президенты и, возможно, еще и другие политики, чтобы вести предвыборные кампании у Бранденбургских ворот», — передают журналисты опасения Меркель.

В итоге Обама провел мероприятие у Колонны победы.

Книга за авторством Меркель, презентованная в Вашингтоне, представляет собой мемуары канцлера. В них она вспоминает также взаимодействие с российским президентом Владимиром Путиным и другие моменты своей политической жизни. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель назвала условие для перехода Украины к мирным переговорам.