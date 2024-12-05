Бывший глава МИД Украины Кулеба нашел работу в США

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил работу в Гарвардском университете. Об этом пишет РБК.

Журналисты выяснили, что экс-глава внешнеполитического ведомства стал старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Роберта и Рене Белфер при Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди. Последняя работает при Гарвардском университете в Кембридже.

По информации издания, в университете Кулебу назвали «одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения». Ожидается, что на новом месте работы бывший министр будет заниматься исследованием стратегий по противодействию автократиям и формированию устойчивых международных коалиций. Деятельность экс-главы внешнеполитического ведомства будет связана с темами на стыке «дипломатии, безопасности и устойчивости».

Кулеба подал заявление об отставке с поста министра иностранных дел Украины в начале сентября 2024 года. Впоследствии депутаты Верховной рады одобрили его увольнение, 5 сентября назначив на должность главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибигу.

Ранее Кулеба заявил об отсутствии у Киева средств для победы в конфликте с Москвой.