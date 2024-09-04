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Глава МИД Украины подал в отставку

Спикер Рады Стефанчук: глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра иностранных дел Украины Кулебы Д. .. вот-вот уйду в отставку», — говорится в сообщении.

Как уточнил Стефанчук, заявление министра рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний.

Отставку Кулебы ранее прогнозировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, министру уже «дали бумагу и ручку».

Накануне вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила о своей отставке.

На аналогичный шаг, согласно информации «РБК-Украина», пошли глава украинского минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, а также о министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

Комментируя эти перестановки, в Кремле отметили, что они никак не повлияют на переговорный процесс по украинскому вопросу.

Ранее на Украине обеспокоились после отставок в правительстве.

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