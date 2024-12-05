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В Крыму обозначили прочную основу для мира на Украине

Эксперт Смирнов: внеблоковый статус и демилитаризация Украины — основа для мира

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Внеблоковый статус и демилитаризация Украины являются прочной основой для установления прочного мира как в республике, так и в Европе. Такое мнение высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости.

По мнению чиновника, именно это должно лечь в основу плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Смирнов добавил, что заморозка конфликта на Украине не приведет стороны к полноценному миру, а лишь создаст потенциальную угрозу для распространения конфликта по всей Европе в скором будущем.

Относительно антироссийских санкций эксперт отметил, что они не могут быть предметом торга с РФ, поскольку эта страна ясно показала всему миру свою экономическую и финансовую независимость.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что страны НАТО признают, что переговоры по завершению вооруженного конфликта на Украине должны начаться в ближайшее время.

14 июня на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Позднее на пресс-конференции в Казахстане Путин подтвердил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, которые были изложены им в июне.

Ранее в Кремле заявили, что РФ приветствует посреднические усилия для переговоров по Украине.

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