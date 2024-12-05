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В Кремле заявили, что РФ приветствует посреднические усилия для переговоров по Украине

Песков: РФ приветствует все посреднические усилия для переговоров по Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Российская Федерация готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине. Об этом сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробностей представитель Кремля не привел.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Казахстане президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, которые были изложены им ранее.

14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

4 декабря газета The New York Times писала, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией, отметив, что Запад сначала должен отправить ВСУ оружие в целях усиления переговорных позиций республики.

Ранее стало известно, когда Запад может достичь согласия по вопросу Украины в НАТО.

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