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Эксперт: Трамп может в одно действие остановить конфликт на Украине

Политолог Гуреев: Трампу достаточно перестать поставлять Киеву оружие

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Jonathan Drake/Reuters

Если США продолжат снабжать Украину оружием, конфликт будет заморожен, но не погашен. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев, комментируя мирный план команды избранного американского лидера Дональда Трампа.

По словам эксперта, в случае продолжения поставок арсеналов Киеву в мире не будет заинтересована ни одна из сторон.

«Все очень просто: перестаньте спонсировать Украину вооружением и финансами, и, в общем-то, само все закончится», — подчеркнул Гуреев.

2 декабря OSW Report опубликовал одну из первых версий плана посланника Трампа Кита Келлога. Он подразумевает прекращение изоляции России, оказание давления на Москву и Киев с целью начала переговоров, сохранение за РФ занятых территорий и отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет.

В тоже время в плане говорится о дальнейшей военной поддержке Киева. Уточняется, что Вашингтон перестанет снабжать Украину оружием, если ее руководство не пойдет на мирные переговоры.

Ранее в МИД РФ заявили о нулевой возможности компромисса Москвы и Киева.

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