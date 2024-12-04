В МИД РФ заявили о нулевой возможности компромисса Москвы и Киева

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в эфире CNN, что позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине, по всей вероятности, несовместимы.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин изложил позицию Москвы 14 июня.

«Мы знаем, что говорит (президент Украины Владимир. — «Газета.Ru») Зеленский в своих планах и предложениях. Если вы сравните эти две позиции, вы увидите, что они, видимо, несовместимы», — отметил Рябков.

По его словам, «поэтому шансы на компромисс сейчас равны нулю».

Также Рябков рассказал, что Россия пока не получала напрямую предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине. По словам Рябкова, Россия будет готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но не готова будет поступиться своими базовыми интересами.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Госдуме отреагировали на подготовку Трампом мирных планов по Украине.