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Советник Зеленского сделал заявление о понижении возраста мобилизации на Украине

Советник Зеленского Литвин: на Украине не готовят мобилизацию с 18 лет

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Shutterstock

На Украине не идет подготовка к мобилизации на фронт с 18 лет. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) заявил советник украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

«Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних», - подчеркнул он, отвечая на комментарии в соцсети.

До этого Блинкен заявлял, что существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине, и многие это поддерживают.

3 декабря газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее слова Блинкена о мобилизации на Украине вызвали гнев на Западе.

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