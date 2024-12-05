В США выдумали «препятствие» для Трампа при решении конфликта на Украине

На Западе якобы не видят готовности России к переговорам по Украине, это может быть «препятствием» для избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта. С таким утверждением выступил бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биган, его слова приводит газета South China Morning Post (SCMP).

«Будет одно серьезное препятствие, с которым столкнется новый президент, которое заключается в том, что никому из нас сейчас не кажется, что Россия готова к переговорам», — утверждает он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа планирует уже в 2024 году с действующей администрацией работать над разрешением украинского конфликта.

Ранее Bloomberg заявил о возможных скорых переговорах Путина и Трампа по Украине.