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Bloomberg заявил о возможных скорых переговорах Путина и Трампа по Украине

Bloomberg: Путин и Трамп проведут переговоры по Украине уже в ближайшее время

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Evan Vucci/AP

Обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут написал, что российский глава Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время могут провести переговоры насчет разрешения конфликта на Украине.

Обозреватель отметил, что решение уходящего президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами усложнило позиции Вашингтона для переговоров, поэтому действия Трампа пока сложно предсказать.

Клут обратил внимание, что политика национальной безопасности избранного президента держится на принципе «мир через силу». Поэтому Трамп может «быть готовым давить на Москву».

Еще до президентских выборов Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы он добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Политик считает, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее было названо обстоятельство, от которого зависит судьба Украины.

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