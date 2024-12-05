В Германии оценили возможность ввода войск на Украину

На данный момент нет оснований для отправки немецких военных на Украину. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявила Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль.

«В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО (на Украине. – прим. ред.)», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Хёгль, Берлин должен продолжать оказывать ВСУ всю необходимую помощь.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня. При этом президент Украины Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что, если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул во время выступления в бундестаге, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена.

Ранее глава СВР назвал причину возникновения разговоров о заморозке конфликта на Украине.