Глава СВР назвал причину возникновения разговоров о заморозке конфликта на Украине

Заявления политиков Запада о замораживании конфликта на Украине связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя принадлежит России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Нарышкин отметил, что в столицах стран Запада перестали думать о нанесении стратегического поражения России, они начали думать над тем, чтобы не потерпеть поражения и по возможности сохранить на Украине «русофобский неонацистский режим».

По мнению главы СВР РФ, западные страны сейчас терпят неудачу в украинском конфликте, но при этом успокаиваться не намерены, они хотят создать хаос на территории Российской Федерации и государств — членов СНГ.

Нарышкин добавил, что не эти действия будут определять картину безопасности в скором будущем, более важными станут те шаги, которые страны СНГ предпринимают в вопросе формирования евразийской архитектуры безопасности.

20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не согласится на заморозку украинского конфликта, для нее важно достичь целей СВО.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение о замораживании конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения выглядит как переработанные «минские соглашения» и даже хуже.