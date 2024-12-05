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В Крыму рассказали о прочной основе для мира на Украине

Глава крымской миссии Смирнов счел внеблоковый статус Украины основой для мира

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Основой для установления мира на Украине должны стать внеблоковый статус этого государства и его демилитаризация. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация являются прочной основой, которая способна обеспечить безопасность как для Европы, так и для самого Киева», — подчеркнул он.

По словам Смирнова, принцип внеблокового статуса Украины должен оказаться в основе будущего плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

До этого заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по урегулированию кризиса в Украине, однако не намерена поступаться своими основными национальными интересами.

4 декабря сообщалось, что советники избранного президента Дональда Трампа предложили свои варианты урегулирования украинского кризиса. Все они подразумевают отказ от взятых од контроль РФ территорий и от членства в НАТО. Депутат Дмитрий Белик заявил, что РФ будет руководствоваться своей безопасностью при обсуждении соглашения. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы Трампа, так как официального документа еще нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России призвали серьезно оценивать опасность ядерного сценария.

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