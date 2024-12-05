МИД РФ заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине

Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса в Украине, однако не намерена поступаться своими основными национальными интересами, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN.

Он подчеркнул, что Москва внимательно изучит идеи, если они будут предложены, но не сделает это в ущерб своей официальной позиции. Рябков также отметил, что до сих пор в России не получали ничего напрямую от Трампа или его команды, а лишь слышали публичные заявления отдельных членов его окружения.

4 декабря сообщалось, что советники избранного президента Дональда Трампа предложили свои варианты урегулирования украинского кризиса. Все они подразумевают отказ от взятых под контроль РФ территорий и от членства в НАТО. Депутат Дмитрий Белик заявил, что РФ будет руководствоваться своей безопасностью при обсуждении соглашения. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы Трампа, так как официального документа еще нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рябков призвал серьезно оценивать опасность ядерного сценария.