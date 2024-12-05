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Байдена засняли спящим на встрече с лидерами стран Африки

TP: Байден пообещал $1 млрд лидерам стран Африки и заснул после этого

Президент США Джо Байден, предположительно, заснул во время Трансафриканского саммита в Анголе с лидерами стран Африки, где обсуждалась помощь этим государствам на фоне засухи. Об этом сообщил совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг, опубликовав соответствующие кадры.

На видео американский лидер неподвижно сидит за столом, приложив ладонь к глазам, пока идут переговоры. В какой-то момент политик принял позу, в которой корпус его тела нагнулся, стало заметно, что он сидит с прикрытыми глазами.

По словам Рагга, это произошло после того, как Байден пообещал африканским лидерам $1 млрд в качестве финансовой помощи.

В ноябре сообщалось, что Байден во время выступления на торжественном ужине в Белом доме оговорился и назвал себя собственным мужем.

В сентябре 82-летний американский президент оговорился, заявив, что посещал Северную Корею для обсуждения вопроса производства компьютерных чипов в стране. Он перепутал Южную Корею с КНДР.

Ранее Байден заявил, что ему 41 год.

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