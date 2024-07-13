Байден заявил, что ему 41 год

Президент США Джо Байден пошутил на фоне растущих в стране сомнений относительно способностей американского лидера, что ему всего 41 год. С таким заявлением он выступил в штате Мичиган, передает РИА Новости.

«Еще многое предстоит сделать. Мне всего 41», — подчеркнул президент.

По словам Байдена, людям необходимо «давать шанс», поэтому он участвует в президентской гонке в США, чтобы «закончить начатое».

До этого Байден признал, что делает много ошибок и оговорок в рамках своих публичных выступлений, а также часто путает имена.

На саммите НАТО в Вашингтоне в среду Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

Ранее СМИ рассказали о реакции в ЕС на то, как Байден назвал Зеленского Путиным.