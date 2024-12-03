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Блинкен пообещал не позволить России «превратить зиму в оружие»

Блинкен пообещал помогать Киеву и не позволить России превратить зиму в оружие

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Elizabeth Frantz/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что уходящая администрация во главе с Джо Байденом будет твердо поддерживать Украину и не позволит России использовать зиму как оружие в конфликте. Его слова приводит Sky News.

Во время пресс-конференции в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО Блинкен заявил, что у альянса есть «решимость» обеспечить Украину всем необходимым для решения проблем, с которыми она сталкивается на поле боя.

«Но также необходимо иметь дело с продолжающимся натиском на энергетическую инфраструктуру, с тем, что Путин снова использует зиму в качестве оружия, пытаясь выгнать людей из их домов, выключить свет — мы не позволим этому случиться», — сказал Блинкен.

28 ноября вице-маршал ВВС Великобритании в отставке и военный эксперт Шон Белл предрек увеличение ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшее время. Белл полагает, что Россия увеличит число ударов по военным и энергетическим объектам, чтобы поставить себя в наиболее выгодное положение после инаугурации Дональда Трампа и начала потенциальных мирных переговоров.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины попросит у НАТО системы ПВО, чтобы избежать блэкаута.

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