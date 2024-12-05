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Главы МИД Украины и Кипра встретились на Мальте

В рамках СМИД ОБСЕ главы МИД Украины и Кипра провели двусторонние переговоры

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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Главы МИД Украины и Кипра Андрей Сибига и Константинос Комбос провели переговоры на тему отношений двух стран и глобальной повестки. Об этом кипрский министр сообщил в соцсети Х.

Встреча состоялась на полях 31-го Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Валлетте (Республика Мальта).

«Обсуждение было сосредоточено на дальнейшей поддержке Украины, региональной стабильности и глобальных проблемах, а также двусторонних отношениях Кипра и Украины», — написал Комбос.

Кроме того, глава МИД Кипра встретился с министрами иностранных дел Казахстана и Азербайджана Муратом Нуртлеу и Джейхуном Байрамовым.

5 декабря сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Мальту, где примет участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации, такие встречи традиционно проводятся в первой неделе декабря.

Ранее Захарова отреагировала на аннулирование ее визы на СМИД ОБСЕ.

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