В Киеве решили снести памятник дважды Герою Советского Союза

Городской совет Киева решил снести памятник одному из командиров партизанского движения Сидору Ковпаку, который находится в столичном парке Славы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Ковпак виноват сам, как ребенок, честное слово, служил бы себе в абвере, пил бы сейчас баварское, да? Как теперь будет называться парк, не знаю — может, Бесславный?» — задался вопросом нардеп.

В годы Великой Отечественной войны Ковпак возглавлял партизанский отряд, который действовал против нацистов на всей территории нынешней Украины и на юге России в ее текущих границах. Одной из самых известных проведенных под началом Ковпака операций стал Карпатский рейд 1943 года, который вошел во все методические пособия по ведению партизанской войны.

За свои военные успехи Ковпак получил звание генерал-майора, а впоследствии стал дважды Героем Советского Союза.

До этого сообщалось, что в Измаиле в Одесской области Украины демонтировали памятник бывшему градоначальнику, генералу Российской империи Сергею Тучкову. После окончания боевых действий памятник могут выставить в музее, каком — не уточняется.

Ранее в России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом.