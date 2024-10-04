В парламенте Франции выдвинули вотум недоверия новому премьеру

Блок левых депутатов в парламенте Франции («Новый народный фронт») выдвинул вотум недоверия премьер-министру страны Мишелю Барнье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», — сказано в соответствующем документе, подписанном законодателями.

Вотум выдвинули 192 депутата из коалиции левых. Лидер социалистов Оливье Фор представит документ на заседании Национального собрания, которое состоится во вторник, 8 октября.

Фракция правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не собирается поддерживать вотум, поэтому у него мало шансов на принятие. Для этого требуется большинство голосов в парламенте.

21 сентября глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алекси Колер огласил утвержденный состав нового правительства страны.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал новое правительство Франции катастрофой и призвал его свергнуть.