Постпред РФ при ООН призвал не дать Зеленскому пожертвовать детьми

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским из-за ситуации на фронте могут в скором времени «взяться за детей» в целях мобилизации, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Его цитирует ТАСС.

«Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев. Учитывая темпы, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро», — сказал постпред РФ.

Он также сравнил Зеленского с Гитлером, «загнанным в свое логово».

3 декабря газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

4 декабря глава госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен публично заявил, что многие считают необходимой мобилизацию молодежи на Украине.

Ранее в ВСУ заявили, что под мобилизацию попадут все мужчины на Украине.