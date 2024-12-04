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Медведев призвал бороться с новыми угрозами в сфере биологической безопасности

Медведев: РФ продолжит принимать меры для обеспечения своей биобезопасности

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Страны должны объединить усилия в борьбе с новыми угрозами в сфере биологической безопасности, при этом Россия продолжит самостоятельно принимать меры в этом направлении. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» по итогам заседания профильной межведомственной комиссии Совбеза.

По его словам, в настоящее время отсутствуют эффективные инструменты, позволяющие контролировать распространение и применение биотехнологий в мире.

«Этот вопрос требует расширения международного сотрудничества — как минимум на уровне соглашений между отдельными странами. При этом мы продолжим самостоятельно принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности», — написал Медведев.

Также в своем посте он предупредил о наличии угроз создания нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта.

До этого кандидат на пост главы разведки США Тулси Габбард, которая ранее обвинялась в связи с Россией, заявила об угрозе американских биологических лабораторий на Украине. По ее словам, влиятельные люди выдвигали обвинения, чтобы заставить ее замолчать.

Ранее бывший член комиссии ООН объяснил важность биолаборатории под Харьковом для США.

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