Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший член комиссии ООН объяснил важность биолаборатории под Харьковом для США

Военный эксперт Никулин: биолаборатория в Мерефе — важный пункт для опытов США

close
Shutterstock

Центральная реферативная лаборатория в Мерефе Харьковской области представляет собой важный узловой пункт в программе биологических опытов на Украине, финансируемых США. Об этом сообщил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, передает ТАСС.

«Референс-лаборатория в Мерефе — очень важный узловой пункт, основной источник заражения. Там можно найти прямые доказательства участия американцев в распространении пандемии», — заявил он.

По словам эксперта, американская сторона вложила в проект порядка $200 млн. Он добавил, что спустя три года после эвакуации оборудования и препаратов из Мерефы там можно обнаружить доказательства деятельности США в сфере испытания биологических препаратов. Никулин отметил, что еще до начала пандемии в октябре 2019 года США вели в Харьковской области испытания, на которые было выделено $26 млн.

Член комиссии ООН заявил, что лабораторию в Мерефе необходимо взять под контроль и получить доказательства преступлений американских военных.

По данным Минобороны России, в период с 2019 по 2021 год ученые из лаборатории в Мерефе проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. В ведомстве отмечали, что испытания на Украине проводились с 2011 года.

До этого кандидат на пост главы разведки США Тулси Габбард, которая ранее обвинялась в связи с Россией, заявила об угрозе американских биологических лабораторий на Украине. По ее словам, влиятельные люди выдвигали обвинения, чтобы заставить ее замолчать.

Ранее волонтер рассказала о применении ВСУ ядовитых газов в Курской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами