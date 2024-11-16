Центральная реферативная лаборатория в Мерефе Харьковской области представляет собой важный узловой пункт в программе биологических опытов на Украине, финансируемых США. Об этом сообщил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, передает ТАСС.

«Референс-лаборатория в Мерефе — очень важный узловой пункт, основной источник заражения. Там можно найти прямые доказательства участия американцев в распространении пандемии», — заявил он.

По словам эксперта, американская сторона вложила в проект порядка $200 млн. Он добавил, что спустя три года после эвакуации оборудования и препаратов из Мерефы там можно обнаружить доказательства деятельности США в сфере испытания биологических препаратов. Никулин отметил, что еще до начала пандемии в октябре 2019 года США вели в Харьковской области испытания, на которые было выделено $26 млн.

Член комиссии ООН заявил, что лабораторию в Мерефе необходимо взять под контроль и получить доказательства преступлений американских военных.

По данным Минобороны России, в период с 2019 по 2021 год ученые из лаборатории в Мерефе проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. В ведомстве отмечали, что испытания на Украине проводились с 2011 года.

До этого кандидат на пост главы разведки США Тулси Габбард, которая ранее обвинялась в связи с Россией, заявила об угрозе американских биологических лабораторий на Украине. По ее словам, влиятельные люди выдвигали обвинения, чтобы заставить ее замолчать.

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