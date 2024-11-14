Кандидат на пост главы разведки США Тулси Габбард, которая ранее обвинялась в связи с Россией, заявила об угрозе американских биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщает NBC News.

Два года назад Габбард обвинили в подражании российской пропаганде после того, как она опубликовала видео, в котором утверждала «неоспоримый факт» существования биолабораторий, финансируемых США по всей Украине. Политик требовала прекратить преследования в свою сторону, потому что «биолаборатории», лаборатории биологического оружия и биологическое оружие — это три совершенно разные вещи».

«Когда могущественные и влиятельные люди выдвигают беспочвенные обвинения в измене ... с целью запугать, заставить замолчать и подвергнуть цензуре тех, кто говорит правду, это оказывает сдерживающее воздействие на нашу демократию», — заявила она.

По ее словам, власти страны поддерживали гражданские украинские биологические исследовательские лаборатории для защиты общественного здоровья, а не лаборатории по изготовлению биологического оружия.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ в Курской области использовали западное химическое оружие, которые скрывали под видом дымовых снарядов.

Ранее волонтер рассказала о применении ВСУ ядовитых газов в Курской области.