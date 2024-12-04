Россия не получила предложений от команды Трампа по Украине

Россия не получала напрямую предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы никогда ничего не слышали ни от него, ни от его команды напрямую. Мы только видели то, что было сказано публично отдельными людьми из его окружения», — сказал он.

По словам Рябкова, Россия будет готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но не готова будет поступиться своими базовыми интересами.

Накануне агентство Reuters выяснило, что советники Трампа предложили ему несколько планов мирного урегулирования конфликта на Украине, однако все они подразумевают отказ Киева от части территорий и отказ от вступления в НАТО.

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы Трампа, так как официального документа еще нет.

Ранее в Госдуме отреагировали на подготовку Трампом мирных планов по Украине.