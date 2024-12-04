В Госдуме отреагировали на подготовку Трампом мирных планов по Украине

Какой из разрабатываемых мирных планов по урегулированию конфликта на Украине будет взят за основу – покажет время. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя сообщение о разработке командой президента США Дональда Трампа трех мирных планов по конфликту на Украине.

«В настоящее время много различной информации о планах урегулирования конфликта на Украине. Какой из них в итоге будет взят за основу – покажет время. Наша страна в вопросах урегулирования будет руководствоваться обеспечением гарантий собственной безопасности и достижением целей специальной военной операции. Пока же мы видим, что Украина, науськанная Западом, демонстрирует отказ от урегулирования и стремится к эскалации, а из уст представителей киевского режима постоянно звучит разная, порой противоречащая друг другу информация. Недопущение расширения НАТО на восток принципиально для России, в то время как офис Зеленского упорно настаивает на вступлении Украины в альянс. Если же в одном из планов по урегулированию действительно содержится пункт, касающийся снятия вопроса о членстве Украины в НАТО, то это здравый взгляд на ситуацию», — сказал Белик.

4 декабря Reuters со ссылкой на источники, близкие к Трампу, сообщил, что команда нового президента США предложила три плана по Украине с уступками территорий в пользу России, а также снятием вопроса о членстве Украины в НАТО.

«Советники Трампа публично обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана Российской Федерации», — пишет агентство.

До этого OSW Report опубликовал одну из первых версий плана Кита Келлога, который займет должность помощника Трампа и спецпосланника по Украине и России. Он содержит пять пунктов, среди которых — прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом России.

Ранее стало известно о встрече автора одного из мирных планов Трампа с Зеленским.