США расширили санкции против России

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список России пять физических и пять юридических лиц. Об этом сообщается на сайте минфина США.

В перечень попали компании из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Таиланда.

Как пояснили со своей стороны в госдепе, ведомство введет визовые ограничения против «пяти российских чиновников и представителей власти», считая их причастными к якобы нарушениям прав человека.

4 декабря палата представителей США приняла законопроект, защищающий американские компании от претензий из-за срыва контрактов, вызванных санкциями.

До этого «Интерфакс» сообщал, что китайские власти запретили компаниям страны экспортировать в Соединенные Штаты материалы, необходимые для производства полупроводников.

Речь идет о германии, сурьме, галлии и сверхтвердых материалах. Кроме того, будет ужесточен контроль за использованием графитовой продукции. Указанные материалы применяются при выпуске аккумуляторов, чипов, военного и коммуникационного оборудования.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.