Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций

Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) приняла законопроект, защищающий американские компании от претензий из-за срыва контрактов, вызванных санкциями. Об этом сообщается на официальной странице палаты в соцсети X.

«Палата приняла законопроект устным голосованием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закон запрещает обращаться в федеральные суды за компенсацией ущерба, который вызван санкциями США в отношении России.

До этого «Интерфакс» сообщал, что китайские власти запретили компаниям страны экспортировать в Соединенные Штаты материалы, необходимые для производства полупроводников.

Речь идет о германии, сурьме, галлии и сверхтвердых материалах. Кроме того, будет ужесточен контроль за использованием графитовой продукции. Указанные материалы применяются при выпуске аккумуляторов, чипов, военного и коммуникационного оборудования.

2 декабря Штаты усилили санкции против КНР, ограничив поставки оборудования для производства чипов. Запрет касается также деятельности иностранных компаний, которые используют американские технологии.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.