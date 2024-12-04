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Набиуллина сравнила высокую инфляцию с болезнью

Набиуллина провела аналогию между высокой инфляцией и пульсом во время бега

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Высокая инфляция сродни температуре больного человека — на фоне такого состояния экономический рост не может быть устойчивым, заявила глава Банк России Эльвира Набиуллина на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Набиуллина также сравнила высокий показатель инфляции с высоким пульсом у человека во время бега на длинную дистанцию. «Короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело», — подчеркнула она.

По словам председателя Центробанка, регулятор вместе с правительством работают над повышением устойчивости роста экономики.

Ранее в среду глава ЦБ заявила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит даже некоторую часть 2026 года. Также Набиуллина назвала нецелесообразным отодвигать цель по снижению роста цен на более поздний срок.

В тот же день председатель ЦБ сообщила, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время решение не предопределено.

Ранее Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер.

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