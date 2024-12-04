Путин заявил, что США агрессивно действуют на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты активно и достаточно агрессивно действуют на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

До этого генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что ситуация в Сирии беспокоит организацию, за ней следят. Генсек отметил, что это связано с происходящем на Ближнем Востоке.

4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию. По словам Захаровой, среди нападавших боевиков-иностранцев много выходцев из постсоветского пространства. Она добавила, что в данной ситуации «не обошлось и без так называемого украинского следа».

Новость дополняется.