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В ОДКБ заявили, что ситуация в Сирии вызывает беспокойство

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: ситуация в Сирии беспокоит, за ней следят

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Omar Albam/AP

Ситуация в Сирии беспокоит Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), за ней следят. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, передает РИА Новости.

«Ситуация, складывающаяся в Сирии сегодня, конечно же, очень нас беспокоит, взятие повстанцами или террористическими организациями Алеппо, конечно же, не может не беспокоить нас… Поэтому мы следим за ситуацией в Сирии, и главная угроза, которая исходит для стран ОДКБ, — это, конечно же, вербовка в террористические организации», — заявил он.

По его словам, ситуация в Сирии связана с происходящем на Ближнем Востоке.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона решительно осуждает террористическое нападение боевиков на Сирию. По словам Захаровой, среди нападавших боевиков-иностранцев много выходцев из постсоветского пространства. Она добавила, что в данной ситуации «не обошлось и без так называемого украинского следа».

27 ноября телеканал CNN сообщал, что сирийские боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что власти США не удивились атакам боевиков в Сирии.

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