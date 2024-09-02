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Состав президентского Совета по кодификации обновили

Путин обновил состав президентского Совета по кодификации

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый состав своего Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что председателем совета останется председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его новым заместителем станет секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Заведующий кафедрой гражданского права на юрфаке МГУ Евгений Суханов также сохранит свой пост зампредседателя совета, говорится в указе.

В новый состав были включены 22 человека, например, помощник президента РФ — начальник Государственно-правового управления Кремля Лариса Брычева и ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев.

До этого Путин утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам деятельности Госсовета.

Из документа следует, что управление является самостоятельным подразделением президентской администрации.

Ранее Путин обновил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

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