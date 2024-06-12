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Путин обновил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Путин утвердил новый состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обновил состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сам глава государства стал председателем комиссии. Его заместителями в этой должности — вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин назначен ответственным секретарем комиссии, его заместителем — директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Также в эту структуру включены министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел Сергей Лавров. Помимо них, в комиссию вошли заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.

11 июня Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза России.

Ранее Россия и Иран приостановили подготовку соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве.

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