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Зеленский объяснил, почему никогда не попросит Запад ввести войска на Украину

Зеленский: обсуждение ввода войск ЕС и НАТО лишит Украину половины союзников

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что, если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников. Его цитирует «Страна.ua».

Политик напомнил, что уже не раз говорил о том, что был бы «счастлив» вводу войск ЕС и НАТО в республику, но никогда об этом не попросит.

«Если я подниму этот вопрос, сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать», — пояснил глава государства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой же встрече Зеленский допустил присоединение Украины к НАТО при условии, что на страну не распространится действие пятой статьи договора альянса о коллективной самообороне (предусматривает, что нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех). При этом он подчеркнул, что республика никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в блок не будет касаться части ее территории.

Ранее МИД Украины попросил НАТО о приглашении Киева в альянс.

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