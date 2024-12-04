В посольстве РФ рассказали об обращениях граждан из-за ситуации в Южной Корее

Консульский отдел посольства РФ в Южной Корее в ночь на 4 декабря получил около 10 обращений от находящихся в республике российских граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.

По информации агентства, люди обращались в посольство из-за введения в Южной Корее военного положения. Российские дипломаты, в свою очередь, призывали сограждан сохранять спокойствие и выполнять рекомендации местных властей.

«Какое-то конкретное <...> содействие никому не требовалось», — уточнил заведующий консульским отделом посольства РФ Роман Быков.

Он добавил, что сейчас представительство Москвы в Сеуле не получает никаких новых обращений от граждан.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Он связал данный шаг с необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты допустили, что глава государства мог принять соответствующее решение из-за попыток провести против него процедуру импичмента.

Впоследствии в центре Сеула произошли столкновения недовольных граждан с сотрудниками силовых структур. На этом фоне парламент республики провел заседание, проголосовав за отмену военного положения. Юн Сок Ёль сообщил, что планирует отозвать указ о введении особого режима на предстоящем заседании кабинета министров.

4 декабря депутаты от оппозиционных партий внесли в парламент Южной Кореи проект импичмента действующего президента. Ожидается, что голосование состоится 6–7 декабря.

Ранее в Южной Корее предупредили, что введение военного положения может «спровоцировать» КНДР.