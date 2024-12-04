Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос об участниках переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался предполагать, кто должен садиться за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта, когда ему задали соответствующий вопрос на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны продолжать военную поддержку, чтобы обеспечить Украине сильные позиции... Я не буду делать предположения о том, кто должен находиться за столом переговоров», — высказался представитель Североатлантического альянса.

По данным New York Times, во вторник Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут направить достаточную военную помощь. Отмечалось, что такой шаг Киеву предложили в целях усиления позиций Украины на будущих переговорах.

При этом 29 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов завершить конфликт без возвращения Украине потерянных территорий. Взамен он хочет, чтобы страну взяли в НАТО.

Ранее глава МИД Германии раскрыла, что на самом деле нужно Украине.