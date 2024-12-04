На Западе раскрыли сроки потенциального перемирия на Украине

Мировое сообщество готовится к тому, что в следующем году будет заключено перемирие в конфликте на Украине. Об этом в интервью Sky News заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

«Все готовятся к тому, что в следующем году ситуация изменится. Я имею в виду, что в следующем году — после Рождества, весной <…>, и большинство людей считает, что мы движемся к какому-то перемирию или прекращению огня», — сказал Кларк.

По его словам, полноценное мирное соглашение в ближайшее время заключить не удастся, однако возможно замораживание боевых действий с последующими усилиями по прекращению огня.

До этого британский журнал The Economist, ссылаясь на украинских военных, писал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) начинают рассматривать возможность территориальных уступок в пользу России из-за усталости от продолжительного конфликта. В публикации отмечается, что из-за выматывающих боевых действий военнослужащие все чаще задумываются о том, что «перемирие может быть единственным выходом» из сложившейся ситуации.

Ранее в Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией.