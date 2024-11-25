Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают рассматривать возможность территориальных уступок в пользу России из-за усталости от продолжительного конфликта. Об этом 24 ноября сообщает британский журнал The Economist, ссылаясь на украинских военных.

В публикации отмечается, что из-за выматывающих боевых действий военнослужащие все чаще задумываются о том, что «перемирие может быть единственным выходом» из сложившейся ситуации.

«Системные проблемы Украины явно сказываются на моральном духе ее бойцов на передовой. Без надежды на ротацию или демобилизацию некоторые из когда-то самых преданных солдат начинают сомневаться, не является ли прекращение огня единственным решением», — пишет издание.

Как сообщил украинский офицер с позывным «Чечен», отвечающий за тренировки бойцов, в его подразделении 70% солдат готовы уступить России часть территорий.

24 ноября британская газета The Guardian писала, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые согласны передать Украину под контроль России.

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