Захарова рассказала, о чем говорили Лавров и Карлсон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону о положении дел на Украине, действиях украинских властей и будущем региона. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, интервью главы российского МИД «выйдет на днях».

«О том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданской инфраструктуры, какие теракты совершает, о будущем в нашем регионе подробнейшим образом говорил Сергей Лавров в интервью публицисту Такеру Карлсону», — сказала Захарова.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что Такер Карлсон мог приехать в Москву не только ради интервью с Сергеем Лавровым, он мог передать «какие-то послания» российским властям от избранного президента США Дональда Трампа.

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Журналист заявил, что 2 декабря он прибыл в Москву специально для беседы с Лавровым. Карлсон поделился, что интервью с российским министром получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский боится давать интервью Карлсону.