Власти Северной Осетии прокомментировали дискуссию о никабах

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в интервью RTVI прокомментировал дискуссию о ношении никабов в республике.

По словам Меняйло, Россия является светским государством и в многонациональной стране все должны жить по светским законам.

«Как только религиозные законы начинают довлеть над светскими, мы получаем очень плохую историю», — отметил Меняйло.

Он уточнил, что в России действует единое светское законодательство для всех и отсутствует традиция прятать лицо.

До этого власти Владимирской области запретили ношение в школах хиджабов, никабов и другой одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность учеников.

Позже депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов заявил о намерении добиться отмены запрета на ношение хиджабов и никабов в школах во Владимирской области.

Ранее Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама.