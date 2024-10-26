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В школах Владимирской области запретили носить хиджабы

Власти Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы в школах

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Shutterstock

Власти Владимирской области запретили ношение в школах хиджабов, никабов и другой одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность учеников. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Министерство образования и молодежной политики региона 22 октября издало соответствующий приказ. Канал публикует копию документа.

Приказом министерства было дополнено постановление от 2017 года «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Требование предполагало, что внешний вид и одежда школьников должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

«Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т. д.)», — говорится в приказе.

В сентябре правительство России не поддержало законопроект, который разрешает школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Документ вносил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Необходимость введения этих норм авторы объясняли тем, что Россия — светское государство, в котором религия не может ограничивать права граждан или служить основой «создания потенциальных угроз».

Ранее учительница из Подмосковья, которая вела урок в дуршлаге, объяснила свой поступок.

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